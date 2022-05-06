吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒），去年12月25日晚間在信義區松壽路知名夜店Ruff狂歡，隔天凌晨因在夜店外抽大麻菸，遭警方查獲送辦，被檢察官依「毒品危害防制條例」諭令10萬元交保，事後他認罪坦承犯行，台北地檢署考量鹿希派驗尿結果大麻反應陰性，吸食大麻部分今予以不起訴，不過持有大麻的部分，依照「毒品危害防制條例」持有二級毒品罪緩起訴，條件為支付公庫10萬元。對此，鹿希派所屬的容易文創今表示「謝謝關心」，至於罰款是否由鹿希派自己繳納等相關問題不多作回應。

鹿希派去年12月26日凌晨在松高路旁抽菸遭警員盤查，他因持有、吸食2級毒品大麻被警方逮捕移送北檢偵辦，檢察官訊問後諭令10萬元交保，當時吳宗憲曾表示：「子不教 ，父之過。生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」事後還在臉書發文，心痛表示「最不能原諒的過錯就是：愚蠢。愧為人父，也難辭其咎」。