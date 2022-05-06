花蓮最大筆稅收「礦石稅」，經送中央財政部至今未核備，估計已少徵約8億元，有議員質疑礦石稅遲遲無法開徵，業者卻能持續開採，這是不是「不當得利」，引發多位議員討論，地方稅務局呂玉枝說，催了數次迄今還是沒獲核備，將持續與財政部溝通。

花蓮縣府2009年起訂定礦石稅自治條例，每年開徵近10億元，是地方最大筆稅收。特別稅最長開徵年限4年，去年10月底議會審議改為1年，依開採量不同級距，每公噸開徵50到70元，但送中央財政部尚未核備，短徵至少10個月，每月8000萬元計算，少徵約8億元稅收。地方稅務局官員無奈，嚴重影響地方稅收！

花蓮縣議會定期會今天由地方稅務局工作報告，呂玉枝簡報地方稅各項稅捐收入，今年度預算數30億餘元，比去年的38億餘元少了8億元，主要就是礦石稅短徵，引起多位議員關切，要縣府想辦法，為何任由業者一直開挖，也有議員憂心短收稅費，嚴重衝擊地方建設。

議員林源富建議，是否可先開專戶，讓業者存放暫收款，待中央審查同意後就能動支。議員笛布斯．顗賚質疑「沒繳稅又可以採礦，是不是不當得利」？張美慧議員則詢問，礦石稅的推動流程和執行方式，是否一定得中央同意才能開徵？要求稅務局提出說明。

呂玉枝表示，縣府去年10月29日將獲議會通過的自治條例提送中央備查，但財政部仍未開審查會，縣府多次溝通，回覆都是「在蒐集資料」。

她說明，依據「地方稅自治條例報中央機關備查之統一處理程序」，縣市政府開徵地方稅，必須報請內政部、財政部及行政院主計總處備查，並由學者專家組成審查會審查，函復後才能開徵。

礦石業者受訪表示，雖然縣府還未公告實施，但已在年度預算編列礦石稅的支出，縣府開徵就會如期繳納，並非業者挖礦不繳稅，希望議會查明。