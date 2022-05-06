南投縣第1波兒童接種疫苗，6日在南投市光復國小開打，全校66名學生只有11人施打，縣長林明溱表示，後續將在各校集中接種，如果錯過時間，家長也可以帶孩子到醫療院所打疫苗；至於全縣停課部分，因為影響層面大，暫時不考慮。

日前，議長何勝豐提議全縣停課到暑假，確保學童建康；林明溱經過研議後表示，南投縣疫情相對穩定，如果貿然停課，家長要請假在家照顧小孩，恐怕會影響家庭生計，再者，國中會考在即，此時停課也可能影響學生成績，因此，學生提還是要到學校上課。

光復國小是縣第1所施打新冠肺炎疫苗的小學，林明溱與教育處長陸正威、衛生局長陳南松，特別到校關心學童施打默德納疫苗情況，並呼籲民眾盡快讓孩子施打疫苗，提高防疫保護力。

林明溱表示，5月9日起，全縣各學校陸續展開集中接種疫苗作業，如果家長還在考慮而錯過學校的集體接種，也是可以自己帶孩子，就近到全縣86家合約醫療院所接種疫苗；由於疫情即將進入高峰期，不管大人或小孩都要盡早施打疫苗，而且，孩子年紀小較不會表達，打完疫苗後，家長要多注意兒童的身體狀況。

陸正威表示，全縣滿6歲至11歲國小學童，有2.1萬人符合施打疫苗資格，初估同意施打者只有2到3成，不管是要接種哪種疫苗，縣府都會充分尊重家長意願，依個別需求盡力協助安排，而為預防學童接種疫苗可能產生副作用及不適反應，全校自集中接種日起，暫停實體課3天（含周六、日），改採線上教學。