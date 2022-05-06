台中市警察局霧峰分局萬豐派出所所長張逸格及警員錢志豪，巡邏勤務時發現一名女子機車故障，波麗士大人主動幫忙牽車到安全處並連絡其家人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名女騎士因機車熄火無法發動，員警幫忙助推車的背影，被受助女子的家人發文到網路社團《霧峰人俱樂部》，網友大讚好帥的背影。（摘自《霧峰人俱樂部》／盧金足台中傳真）

台中市一名女子騎乘機車時突然熄火無法發動，行經的員警協助仍無法順利發動，直接將機車牽至有燈光明亮的民宅旁，讓女子聯繫母親告知機車停放位置請其載她回家，警方為民服務舉手之勞，沒想到被女子拍到員警背影，家人在網路社團貼文感謝，網友大讚好帥的背影，暖心的人民保母。

台中市警察局霧峰分局萬豐派出所所長張逸格及警員錢志豪，日前執行巡邏勤務行經中投西路一段與板橋路口，發現一名女子坐在機車上雙腳慢慢推動移動車子，當時下著細雨且該處路段偏僻，機車車燈並未開啟，警方擔心行經車輛未注意而發生車禍，主動上前關心。

女子表示，騎乘機車時突然熄火無法發動，警方協助看能否啟動，因無法順利發動，警方直接將機車牽至有燈光明亮的民宅旁，女子聯繫母親告知機車停放位置請其載她回家。

警方為民服務舉手之勞，沒想到被女子拍到員警背影，還讓家屬在網路社團《霧峰人俱樂部》貼文表示，「今天晚上9點多，小女的摩托車在中投公路下熄火了，她正獨自嚕車，後方來了警車，警察先生馬上下車關心，熱心幫她啟動，無法發動後，警察先生還幫她嚕車，警車則在後方慢慢開，好感動呀！謝謝人民保母，謝謝波麗士，小女偷拍照，雖然模糊，但卻是超級帥氣的背影，謝謝您謝謝您。萬豐派出所的警察先生，祝福你們健康平安」。

霧峰分局分局長李建興肯定同仁秉持同理心及熱心助人的態度關心民眾，發揮為民服務的熱忱，並呼籲大眾，如半路遇到車子熄火，不要慌張，可慢慢移至路旁或開啟故障燈，警示後方車輛前方有事故，以免發生車禍。