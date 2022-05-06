55歲南韓女星姜受延（강수연），憑著電影《種女》、《波羅揭諦》，在國際影展封后，演技備受肯定，近來她參與《屍速列車》導演延尚昊新片《靜_E》，未料昨(5) 日驚傳心跳停止，被送往醫院急救，目前還未恢復意識。才剛合作的導演延尚昊首度發聲替她集氣、祈禱，不過醫生研判情況不樂觀。

根據好友透露，姜受延目前靠人工呼吸器維生，人還在加護病房中，因為腦血管破裂導致大量出血，即使動了手術，風險仍有些大未必能搶救成功，至今家屬還沒做出決定是否要開刀。由於她在影壇人緣很好，突然傳出倒下消息，讓電影圈陷入哀傷，許多人發聲為她祈禱，希望能盡快好轉。

1月時姜受延剛拍完科幻電影《靜_E》，這是她睽違近10年的回歸大作，電影導演是拍攝過《屍速列車》的延尚昊，據傳耗費韓幣200億打造，導演延尚昊接受訪問時透露「她在片場時很健康，狀態非常之好，拍攝時總是很活潑、抱有熱情。」，很難想像這樣的人突然倒下，聽到病危消息，延尚昊也嚇了一跳，說一直在關注這件事，他表示「我相信現在電影界的人都同心，真切地為她祈禱。」

姜受延（左一）剛拍完延尚昊導演的《靜_E》。（圖／翻攝自Netflix）

據韓媒報導，姜受延昨(5) 日下午在家中時，因感到身體疼痛，家人趕緊打電話報案，消防人員到現場時，發現她已沒心跳，立刻替她做心肺復甦術，並送往附近醫院急救，目前還沒恢復意識。而她腦出血其實有徵兆，昨(5) 日上午姜受延曾表示頭痛，近一個月來也常說頭痛和腳痛，據影壇好友透露，1月時曾有聚餐，但當時看起來並無大礙，只是偶爾身體會有些小毛病常跑醫院。

童星出身的姜受延，曾在《風雲》中扮演明成皇后的童年，1983年主演電視劇《高校生日記》獲得好評，是當時青春玉女偶像代表之一，紅極一時。