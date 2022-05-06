知名主持人鄭弘儀多年來主持談話性及政論節目，風格相當多元，個性非常直率敢言且親民，因此擁有大批死忠粉絲，人氣相當高，而今年60歲已經當阿公的他，過去很少談論私生活，近日在節目中罕見曝光了夫妻間的真實關係與景況，吐露平時其實家事、帶孩子他一手包辦，因為老婆真的太忙碌了，體貼老婆的作為，讓人相當敬佩。

鄭弘儀近日在自己的節目《新聞挖挖哇》中，罕見吐露夫妻生活，透露與老婆婚後育有一雙子女，因為女方過去擔任老師，而且是白天跟晚上都在教書的狀態，因此非常忙碌，非常愛小孩的他，決定分擔老婆的辛勞，「2個小孩幾乎都是我在帶」，不但給孩子泡奶、拍隔、換尿布、洗澡等，也包辦煮飯、洗衣服、拖地等家事，連太太的貼身衣物他都細心裝洗衣袋清洗，才不會洗壞。

如今孩子長大了，女兒還已經當媽，他樂當阿公，回頭想到這過程，鄭弘儀表示不是要宣揚自己多厲害，而是想對所有的女生、妻子們呼籲，請放手並信任男人，理由是他認為如果女生因為不相信，覺得「這你哪會做？」，結果就是每件事都自己撿起來做，「那先生就只好去旁邊了，是一個惡性循環」。

鄭弘儀也表示，剛開始放給男人做，他一定有做不好的地方，可還是該相信，「慢慢的兩個人有所修正的時候，也不要要求100分，這樣其實是有比較好的溝通」，他也認為夫妻間這種溝通的狀態，對彼此感情甚至孩子的教育上，都是比較好的，也較不容易發生問題。