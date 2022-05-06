民進黨政府採購快篩試劑特權疑雲連環爆，繼台灣羅氏、福又達與高登後，昨天在有網友於PTT爆料，表示衛福部採購廠商中的「新富偉」生技公司也與綠營關係匪淺。國民黨立委江啟臣今質疑，司法檢調難道對可能的貪污圖利視而不見？

根據網友調查，新富偉公司負責人簡美琴曾違反政府採購法規定，但包含她本人與董事簡承盈、簡君全卻都是民進黨支持者，捐過政治獻金。簡美琴哥哥簡承盈，還是衛福部長陳時中的學弟，怪不得從疫苗到快篩，政府標案接的順風順水。

該網友舉例，簡美琴名下有6間公司，有4家接了170餘項政府標案，其中保吉生化學公司接100項，保佳生技接30項政府標案，捷騰實業接44項政府標案，鵬遠公司接4項政府標案，賺夠可以放人民一條生路嗎？

江啟臣表示，承攬政府快篩劑採購案涉弊的高登公司過去有詐欺、違反藥事法用中國黑心口罩混充國家隊口罩紀錄；高登背後金主昶虹公司，前身億麗科技曾爆發董監聯手假交易爭議，這就是衛福部長陳時中所說的「殷實商人」？

江啟臣認為，防疫不顧防弊，政府甚至還幫忙掛保證，這不只是單純的浪費公帑，恐怕更有包庇犯罪之嫌。

江啟臣批評，政府沒有超前部署就要國人與病毒共存，快篩不夠、藥物不足，物資整備急就章，已讓國人身陷險境，現在又接二連三爆出採購弊端，政府不先進行內部調查，還能轉身指責在野黨？

江啟臣說，疫情爆發國難當前，揭發弊端、防制貪污圖利不該分藍綠，若今天沒有嚴格監督事前把關，讓不肖業者得標，導致未來防疫物資品質有問題，甚至交不了貨，受傷的都是人民的健康與生命。