DIGITIMES Research表示，比較基期較高、新舊產品交替期及未滿足訂單低於預期，使2022年首季全球筆電淡季出貨動能疲弱，季減達近2成。展望第二季，受全球通膨升溫、烏俄戰事及中國大陸清零封控等三大黑天鵝影響下，預期出貨將再季減7.2％、年減達逾15％。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫統計分析，雖然長短料問題開始顯著改善，但去年第四季筆電出貨創高墊高比較基期、未滿足的商務訂單較預期低，且品牌商處新舊產品交替階段，導致今年首季筆電（未計可拆卸式機種）淡季表現更淡，出貨季減達近2成。

蕭聖倫認為，主要台灣代工廠商第二季出貨亦面臨衰退格局，其中廣達因上海松江廠產能受創較深，出貨占比下降將最顯著。同時，前6大品牌商出貨皆將較首季衰退，龍頭聯想因主攻的中國大陸及歐洲巿場皆遭遇黑天鵝，消費與商務機種出貨齊受打擊。

第二名的惠普（HP）衝刺英特爾（Intel）消費新品及Chromebook，但出貨目標將因第三大供應商仁寶昆山廠產能受封控影響而降低。第三名的戴爾（Dell）因逾6成產能由仁寶昆山廠供應，封控將影響戴爾第二季出貨季增7～8％目標，而惠普原出貨目標則僅季增2～3％。

第四名的蘋果因廣達松江廠為高階筆電唯一供應廠及受封控影響最大，第二季相關出貨將大受影響。第五名華碩因基期較高、烏俄戰事顯著打擊歐洲重點巿場，預期出貨衰退程度亦高。第六名宏碁則因Chromebook出貨力道不如往年，將面臨教育標案旺季出貨卻衰退狀態。