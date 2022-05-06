英國的養豬團體在周四告知英國最大超市特易購(Tesco)，表示需要更多的支援行動，以支持處境艱難的豬肉生產商，避免在英國出現豬肉供應危機。

在給特易購的公開信中，英國養豬協會(NPA)主席Rob Mutimer說，由於烏克蘭戰爭導致小麥價格上漲，養豬飼料價格達到創紀錄的高價，讓英國的豬肉生產商面臨空前虧損。

Mutimer說，現在每公斤豬肉的生產成本在2.03至2.16英鎊之間，但是豬肉平均每公斤價格仍低於1.70英鎊，這使得生產商每周會虧損數萬英鎊。

NPA主席說，特易購的一些競爭對手包括Morrisons等超市都以較高的價格收購豬肉，而特易購作為英國最大超市，需要做更多努力。除非現在就採取行動，支付合理價格，否則養豬業就無法滿足消費者需求。

特易購回應說，公司已經注意到英國養豬業面臨的嚴峻形勢，並一直在與供應商密切合作，以瞭解公司還能為養豬業做些什麼。