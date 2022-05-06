糖尿病容易引發其他併發症，最常見的是「糖尿病性神經病變」，指患者神經受到損傷，而且發生於任何部位的神經系統，機率高達60%至95%，尤其下肢更是重災區，優康家診所院長謝明家提到，糖友發生神經病變會出現4症狀，平時可多吃含維生素B1和B12的食物，有利於保護神經，促進神經自我修復。

優康家診所院長謝明家在臉書粉專提到，糖尿病是引起周圍神經病變最常見原因，又稱為「糖尿病性神經病變」，早期典型症狀是「麻」，周圍神經指的是除了腦部、脊髓外的神經組織，負責人體各種感覺、運動，還支配內臟活動，因此周圍神經若受損，腳會感覺麻木，出現戴手套、襪套、螞蟻在爬的感覺，有時走路像是踩棉花，不僅如此，對溫度、疼痛不敏感，甚至被燙傷、割傷、割破都沒感覺，嚴重還可能出現糖尿病足問題。

若出現自主神經病變時，會影響患者腸道狀況，出現腹瀉、便秘或便秘腹瀉交替，且進食後常感到胃部脹滿，胃裡的食物不消化下行而滯留，造成噁心嘔吐，反酸脹氣，而糖尿病腹瀉時常常不是細菌性的，因此沒有腸炎表現，觀察糞便就能看出差異，而糖尿病引起的自主神經病變屬於周圍神經病的一類，多發生在病史15年以上的糖尿病友，最常見的症狀是便秘、腹脹，嚴重還會出現腸阻塞。

再者，還可能引發神經性疼痛感，不同於關節炎疼痛或是感冒引起的頭痛，以上屬於傷害感受性疼痛，只要炎症等刺激消失後，疼痛就會獲得緩解，但神經痛是疼痛在大腦形成的記憶，就算服用一般的止痛藥也沒用，神經痛又分為自發性和誘發性，患者除了感受到電擊般的疼痛感外，還有類似針刺、火烤、撕裂的感覺，輕微觸碰就會誘發，嚴重影響患者生活質量。

除了疼痛感外，患者還會出現出汗異常狀況，正常人通常天熱或運動後，才會出現爆汗現象，但糖尿病周圍神經病變會引起出汗異常，往往是半身出汗，一般是上半身出，下半身沒有，此為源於交感神經受損，是周圍神經病變的一種，異常出汗一般多發生於老年人且較胖的糖友身上。另外，患者除了控制血糖外，平時可多吃富含維生素B1和維生素B12的食物，不僅有利於保護神經，還能促進神經自我修復。