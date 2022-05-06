今年1月5日深夜，嘉義縣東石鄉三家村一間土地公廟一名男子張嘉恩中彈身亡，嘉義縣朴子分局侯姓退休偵查佐等人涉案，嘉義地檢署今天偵查終結，雙方因土方利益衝突相約談判卻引發槍戰，將侯員等6人分別依涉嫌殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪提起公訴，對侯員求處無期徒刑。

檢方調查，侯員擔任偵查佐期間曾偵辦過張嘉恩涉嫌槍砲及恐嚇案件，兩人當時結下樑子，侯員退休後，跟張嘉恩同樣從事土方事業的張男拉攏侯員，希望藉其曾是警務員的身份及人脈制衡張嘉恩，不料侯員卻跟張嘉恩口角衝突，1月5日侯員與張嘉恩口角，侯員找來張男及侯男前往張嘉恩家，但張嘉恩不在，一行人轉往土地公廟泡茶。

張嘉恩聽聞侯員到家中找他，與侯員人馬相約談判，許男在晚間10時許，搭載李男、林男與張嘉恩等人會合，當天11點多，張嘉恩開車到土地公廟前並對空擊發一槍，大喊「來啊」，張男先持槍對空擊發2槍，孰料張嘉恩竟掉頭回土地公廟，侯員等張嘉恩所駕的車開到前方時，即持槍朝副駕駛座射擊，子彈貫穿副駕駛座車窗後，擊中張嘉恩右前額，張嘉恩當場失去意識。

侯員見張嘉恩駕駛的車輛失控衝撞電線桿，心知自己一擊得手，旋即獨自駕車離去後，與侯男、張男等人在嘉義縣立東榮國中前會合，將兩把槍裝在保麗龍盒內，棄置在東榮國中旁嘉9線公路8公里處。

檢方指出，侯員曾為警務人員，當知槍枝對社會治安危害之嚴重性，政府對非法槍彈查緝不遺餘力，卻在警職退休後，未能潔身自持，反擁槍自重，甚至持槍殺人，法理難容，請予以量處無期徒刑。