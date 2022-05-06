北市一名吳姓男子不甘女友提出分手，前往女方租屋處耍賴不走並揚言自殺，接連在2020年9月25日晚間及26日上午，強行與女友發生性關係，接著又在同年10月1日凌晨故技重施，又自稱因分手得精神病想自殺，三度性侵得逞，事後自稱想藉由性行為讓女方回心轉意才打「挽回炮」。台北地院6日以3個強制性交罪各判處3年2月徒刑，合併執行刑為4年。可上訴。

判決指出，吳男與被害人交往3年，2020年9月女友要求分手，吳男一再試圖挽回仍拒絕。2020年9月25日晚間，吳男約被害人在外談判，女方卻在租屋處睡著未赴約，不料吳男竟自僱鎖匠試圖打開被害人北市萬華區租屋處門鎖，被害人被驚醒無奈之下，只能讓吳男進房，卻遭男方兩度性侵。

原本直到第三度性侵，被害人當下因擔心吳男精神狀況不穩定，恐對自己不利，只能待吳男完事後睡著，隔天請吳男胞兄將他帶走。事後女方仍念舊情不欲提告，不料後來竟發現吳男利用第三次性侵時，持手機偷拍自己下體，終於忍無可忍憤而提告。