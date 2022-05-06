34歲英國網球好手莫瑞(Andy Murray)雖實力不如以往，但仍努力在場上拚戰，最近他在馬德里大師賽通過首輪，以3盤擊敗加拿大選手沙普瓦諾夫(Denis Shapovalov)，原本下一場對手正是喬柯維奇(Novak Djokovic)，兩人有望在2017年後再度交手，可惜莫瑞卻因身體不適退賽了，而據賽會總監爆料，是因食物中毒導致。

Andy Murray withdraws from match against Novak Djokovic because of illness https://t.co/GA7EW3ePSR — BBC News (UK) (@BBCNews) May 5, 2022

昨天在馬德里大師賽16強原本將上演精采戲碼，繼2017年1月卡達公開賽決賽後，莫瑞和喬柯維奇就沒有交手過，所以這場比賽也讓球迷們相當期待，畢竟未來兩人交手的機會可說是越來越少。不過就在萬眾期盼之際莫瑞卻因身體不適宣告退賽，喬柯維奇不戰而勝直接晉級，將在8強對決波蘭選手胡卡茲(Hubert Hurkacz)。

而莫瑞身體到底出了什麼問題？據賽事總監F.羅培茲(Feliciano Lopez)透露，莫瑞是因「食物中毒」退賽，他說：「我在4日收到他消息，他表示身體很不舒服，食物中毒，雖然隔天早上感覺好多了，但狀態還是沒辦法出賽，所以選擇退出。」相信莫瑞也是千百個不願意，畢竟自己不在狀況內。

莫瑞目前世界排名第78，曾拿下5次澳網亞軍(2010、2011、2013、2015、2016年)、1次法網亞軍(2016年)、1次美網冠軍(2012年)和2次溫網冠軍(2013、2016年)，並在2012倫敦、2016里約奧運奪下金牌，雖然大滿貫獎盃數遠不及費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)和喬柯維奇，卻是唯一拿下2屆奧運金牌的人。