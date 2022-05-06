民眾黨立委蔡壁如日前強烈質疑鏡周刊董事長裴瑋干涉鏡電視運作，且鏡周刊員工掛在鏡電視領薪水，明顯違反當初國家通訊傳播委員會（NCC）通過執照的附帶條件，要求撤照，但NCC仍然同意鏡電視8日於中華電信MOD508頻道開台，蔡壁如今天再批，NCC已經成為政府的媒體東廠，見不得批評者的聲音，可能因為大權在握，所以無視在野立委的監督或要求，依然我行我素。

鏡電視在爭議中取得近10年來首張新聞台執照，預計8日於中華電信MOD508頻道開台，今天提前舉行開播典禮，面對近期蔡壁如質疑「股東董事一片綠油油，都是裴偉的影子」，鏡電視董事長鄭優今天撇清，「我們是民主社會，這件事跟我們沒有關係，所以我沒意見。」

對此，針對NCC無視近期在野黨立委提出鏡電視核照過程質疑，依舊如期同意鏡電視開播，蔡壁如說，當初NCC的成立，主要是為了國家維護媒體的公正性、獨立性與言論自由，特別是電子媒體的成立，執照的發放，都掌握在NCC手裡，可以說是掌有媒體的生殺大權。

蔡壁如說，為了能夠在頻道上繼續發聲，所有的媒體都戰戰兢兢、兢兢業業的製作、審核、編播新聞內容，但很可惜的是，現在的NCC已經成為政府的媒體東廠，見不得批評者的聲音，可能因為大權在握，所以無視在野立委的監督或要求，依然我行我素。

蔡壁如強調，當一黨獨大時，執政者的忽視民意的要求，這是民主政治的悲哀；不過台灣是民主國家，相信有一天人民會因為看不下去，對執政黨投下反對票。