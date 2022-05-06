美股這兩天的走勢如同大怒神，周三道瓊上漲超過900點，沒想到周四馬上重挫千點，短短24小時出現劇烈震盪，引發投資人不安情緒，有分析師坦言，即使入行將近40年，依然對後市感到擔憂，甚至跟其他人一樣害怕。

外媒報導，過去可以觀察到逢低進場的狀況，但現在只要每次反彈都有很多人賣出股票，動盪的背後是聯準會採取1994年後最激進的經濟緊縮政策，過去聯準會曾是市場穩定的錨，而現在卻是主要對手，因為他們發誓要抑制通膨數據。

華爾街大多頭、金融集團Leuthold分析師Jim Paulsen坦言，「我跟其他人一樣害怕，入行將近40年，但這種狀況對我來說沒有比較容易應付，因為永遠無法百分百掌握情況，且過去曾經犯過錯。」

Kingsview Investment Management經理Paul Nolte表示，「客戶打電話來問我，我們應該擔心嗎？我們應該把股市全部換成現金放在床墊下嗎？這種感覺有點像2000年到2002年那段時間，市場穩定的持續下跌，不時出現一些反彈。」

法國巴黎銀行美股與衍生商品分析師主管Greg Boutle認為，周三的反彈具有熊市的特徵，「在這一系列的措施中，衡量倉位的水準一直是很重要的，這可以減輕恐慌或被迫拋售的心理壓力。」

研究機構22V Research創辦人Dennis DeBusschere則點出，聯準會主席鮑爾一再表達對實現經濟軟著陸的信心，但經濟衰退的風險依然是投資者不能忽視的威脅。

數據顯示，過去25年中，聯準會政策會議結束後的2天內，股市出現如此劇烈幅度的翻轉，加上這兩天僅有4次，且股市、債市和ETF周四同時下跌2%以上，更是20年來第4次，這也讓市場擔心，不同資產皆面臨巨大壓力，可能讓大型基金面臨被迫拋售的狀況。