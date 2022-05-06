寶山國小山湖分校「解放.大冒險」劇，螢幕前精彩呈現的畫面。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

學生只有54名的寶山國小山湖分校，學生利用綜合彈性課及周三下午練習偶戲，師生發想」「解放.大冒險」劇，日前參加111學年度「全國學生創意偶戲比賽，贏得現代偶戲類「光影偶戲組」和「舞台劇類」兩項全國特優。

另外，橫山鄉大肚國小在傳統偶戲類「皮紙影戲組」奪得特優、現代偶戲「綜合偶戲組」及「手套偶戲組」獲得優等，關西東安國小獲傳統偶戲類「布袋戲組」優等 。縣長楊文科肯定山湖分校等偏鄉小學的學生創意無限，在藝術的表現讓人驚艷！

寶山國小校長彭鴻源表示，山湖分校申請教育部藝文深耕計畫，全校都上戲劇課，平時利用綜合彈性課及周三下午練習偶戲，低年級在校內做成果發表中、高年級學生參加比賽，這次「解放.大冒險」劇本是由學生與張惠萍老師共同發想創作修正。

彭鴻源說，影偶是由學生和家長協力完成，並邀請偶戲創作與教學名師王中振老師指導，提升學生的表演技巧，2018年參加全國現代偶戲類綜合偶戲組得到特優，2022年更奪兩項特優。

學生許竹青說，比賽當天前一組參賽學校的設備和道具高級得讓人羨慕，但家長和同學DIY海底世界的海草、魚群及邪惡的食人花、大小人偶也很精彩，劇情有趣能夠帶動觀眾情緒，也獲得評審好評。

擔任燈控的學生彭芊予，生動形容表演內容說，蚊子飛舞的音樂，同學賣力做出打蚊子的動作，懸疑的音樂混著急迫而慌張的風聲，接著要進入冒險旅程，以人面獅身的雄偉吼聲，喚醒觀眾好奇的靈魂，

隨後，食人花發出詭異的笑聲，張牙舞爪的大章魚，勾出主角想要解救人類的慾望，「解救，大冒險！」終於以出色的光影、音效劇及情，寫下完美的結局。