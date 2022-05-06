匯傑國際行銷有限公司6日宣佈與日本ANEW控股集團(ANEW Holdings Inc.)簽訂合作協議，未來將攜手更多國際性的體育藝文合作交流外，今年更正式將美國洛杉磯知名籃球聯賽德魯聯盟(Drew League)引進台灣。

德魯聯盟(Drew League)是美國一個無級別聯賽，於1973年由Alivn Wills在洛杉磯德魯中學創立，目的是讓社區內精力旺盛的青少年們用籃球的方式讓生活更有意義，也通過這樣的聯賽在社區鄰里之間建立一種籃球的友誼。

經過數十年來的發展，德魯聯盟已發展成為全美最火爆的職業業餘混合聯賽，賽事規模不斷擴大，已由最初的6支球隊，增加至20多支，同時吸引到越來越多的明星前來觀戰和參賽，包含NBA球星杜蘭特(Kevin Durant)、詹姆斯(LeBron James)、哈登(James Harden)、保羅(Chris Paul)等都曾在德魯聯盟獻技。

匯傑國際行銷總經理陳趯友表示，德魯聯盟的亞洲授權為日本ANEW集團總代理，匯傑與ANEW集團合作後將會把德魯聯盟品牌引進台灣，並舉辦一系列籃球賽事與活動，讓台灣喜歡籃球的朋友們能體驗國際級的籃球饗宴。除此之外，未來也會將更多國際性的體育、藝文品牌及文化引進台灣。