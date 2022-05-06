本土疫情近來居高不下，社會各領域亂象頻傳，在校園方面，不僅教育部不願對大學採取遠距教學做出有擔當的決定，快篩試劑到處缺貨，更是釀成民怨。學者認為，無法理解紓困預算8400億元怎麼用且用於何處，到了4月眼看疫情守不住，政府才表明要與病毒共存，怒批：「台灣的超前部署，真的很諷刺」。

文化大學大眾傳播系系主任王翔郁表示，最近疫情嚴重，身旁的朋友、學生和同仁陸續傳出確診，加上政府沒升級，以致於許多既定活動只能照辦。現況是教育部對於遠距又不願做出有擔當的決定，而所謂的防疫超前部署，更是笑話。「看來台灣防疫最有力的只有人民的配合及自律，政府在哪？8400億是怎麼用的？」

王翔郁說，為了不造成社會的麻煩，之前購買酒精與口罩不易時，他都讓給需要的人先買，甚至開放施打疫苗時，也主動自費接種。眼看疫情爆發到現在，已邁入第3年，在3月前，政府對於防疫的成效還在宣傳走在世界前面時，驕傲的說：「世界怎麼跟的上台灣；有政府請安心；有政府會做事；超前部署」，到了4月，清零守不住後，才說與病毒共存，開放是必須的。

「如果這政府是如宣傳那樣英明神武，又何致於現在的快篩劑之亂？」王翔郁指出，或許網軍1450會說，早點去排就會買到，而藥房也説早半小時來排就會有，但在國外都已經有免費自取、寄到家，或是登記免費取的政策下，「台灣的超前部署，真的很諷刺。」

至於衛福部長陳時中說快篩價格太便宜，以免有人囤貨，王翔郁反問：「如果政府超前部署，何致於此？如果貨足，何需囤貨？」

王翔郁說，政府說把快篩留給需要的人，也確實有人動員全家來排，手上好幾盒，但也有人是真有需要，如有親友確診及有症狀，但就是排不到。「我如果不是身旁有人需要，我何必浪費時間去排！時間成本的浪費，政府難辭其咎！」

王翔郁認為，人民納稅給政府，高官拿到了人民所賦予的權力，就應該好好做事，剛開始沒做好，沒關係，但不是一再擺爛。