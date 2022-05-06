工總近期關心移工和勞工等人力短缺問題，聯華神通集團董事長苗豐強日前接任工總理事長後，新任秘書長動向成為外界關注議題，外傳已決定延攬曾任勞動部前政務次長、行政院顧問的陳益民出任工總秘書長。

工總表示，還要準備理監事會議確認此項人事案。