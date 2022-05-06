關注缺工議題 行政院顧問陳益民傳將接工總秘書長 15:122022/05/06 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王文淵（右）辭任工總理事長，由聯華神通集團董事長苗豐強（左）接任理事長。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工總近期關心移工和勞工等人力短缺問題，聯華神通集團董事長苗豐強日前接任工總理事長後，新任秘書長動向成為外界關注議題，外傳已決定延攬曾任勞動部前政務次長、行政院顧問的陳益民出任工總秘書長。 工總表示，還要準備理監事會議確認此項人事案。 民進黨板橋區初選出爐 「台日混血正妹」出線 王淑慧動向受關注 衝刺電話民調 郝龍斌陪柳采葳掃街拚出線 #工總 #秘書長 #議題 #行政院顧問 #益民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專業財經能力獲器重 元大投顧副董 胡睿涵將出任 04:102022/05/06 金融．稅務 國民黨台南市議員參選將民調 謝龍介表態力挺他 12:392022/05/06 政治 角逐南投市長 張嘉哲賴燕雪龍鳳鬥 04:102022/05/06 地方新聞 初選不平靜 綠萬丹鄉民調遭干擾 04:102022/05/06 地方新聞 批買空賣空詐騙 國民黨團監察院告發高登快篩劑採購案 11:532022/05/06 政治 雲林5鄉鎮申請109處路段 協助農民曬花生 04:102022/05/06 地方新聞 民進黨議員初選完成 蘇系大贏家卻有這隱憂 13:142022/05/06 政治 美專家籲 美日台建立一軌半戰略對話 04:102022/05/06 國際大事 民進黨新北第6選區初選 張志豪民調勝出 11:392022/05/06 政治 終止八連貶 人民幣中間價強彈 04:102022/05/06 全球財經 2022誰來做老大》新北市議員 土樹三鶯綠營卓冠廷奪魁 高乃芸婦保過關 04:102022/05/06 政治要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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