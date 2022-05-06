黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦4月爆炸起火沉沒

新分析顯示，1.2萬噸重的黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦4月被烏克蘭飛彈擊中時，其實處在眼盲狀態，對來襲的飛彈毫無準備。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網5日報導，海軍分析家和退役美國海軍軍官卡爾森（Chris Carlson）說，從「莫斯科」號被兩枚「海王星」（Neptune）反艦飛彈擊中的影像看來，它當時並未開啟雷達，根本看不到這來襲的武器威脅。

卡爾森說，從「莫斯科」號被飛彈擊中後的照片看來，這些雷達是在平常收起來的狀態。他說，只要看「莫斯科」號到處趕場，或是停泊展示的照片，就可以發現，那些軍官每次都面對船尾。

儘管俄羅斯戰艦的點防禦系統較老舊，但仍能防禦根據有40年歷史蘇聯設計發展而來的「海王星」反艦飛彈。卡爾森指出，它就像「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈般，是小型飛彈，彈頭約重145公斤，具有雷達追蹤功能。他強調，「海王星」並非超音速，對防空系統來說，並沒有迫切的威脅。