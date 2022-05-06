星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，水瓶座、獅子座、白羊座、處女座面對感情不輕易提分手，但是一旦觸碰到他們的底線，就算交往很久，他們還是能果斷離開，沒有任何留戀。

▍1.水瓶座

水瓶座戀愛後依然很需要個人的空間和時間，內心也有一小塊領地是只有自己可以進入的，就算是深愛的靈魂伴侶，也不能任意探究他的隱私，一旦讓他們感到被侵犯，就算兩人交往已久，他們還是會說走就走，對水瓶座來說，戀愛中的自由和尊重非常重要。

▍2.獅子座

獅子座充滿自信，非常好勝，而且很愛面子，談戀愛時也是如此，另一半的條件要足夠優秀，而且能讓他們在外有面子，絕對不能讓自己丟臉，就算是苦苦追求的對象，如果交往後讓他們感到卑微，他們也會毅然決然離開。

▍3.白羊座

白羊座很熱情，遇到心動對象會主動追求，但是他們很怕囉嗦和麻煩，如果交往過程一直拿繁瑣的事情惹他們心煩，就算兩個人已經邁入穩定交往，甚至論及婚嫁，他們一想到婚後要過著這麼枯燥乏味的生活，就會感到非常心冷，進而提分手。

▍4.處女座

處女座的感情觀比較傳統，認為只要在一起就不能隨便說分手，所以就算兩人不合，相處過程不斷爭吵，他們還是會選擇原諒和妥協，直到對方觸碰到自己無法忍受的底線，讓他們的完美主義發作，再也受不了對方，就會狠心提分手，而且完全沒有一絲留戀。