隨著市場預期通膨仍居高不下和加上經濟成長減緩顧慮再度浮上檯面，道瓊狂瀉千點，美股四大指數收盤重挫，台股也再受波及，指數跳空下跌開出，僅航運股力撐盤面，終場以16408.2點作收，下跌287.92點，跌幅1.72％，成交金額2458.77億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，雖然聯準會主席預期下次升息不會上看3碼，但由於市場預期接下來6月與7月會期Fed仍將有升2碼的可能，今年整體仍維持升息趨勢，預期在資金持續緊縮下，全球股市動能將面臨不足的情況，也將投資人帶回Fed還是積極緊縮貨幣政策的現實，台股也再度回落。

今天指數再度跌破5日均線支撐，大盤距離前波低點16219點也只差距約100多點，指數開低也回補4月29日的往上跳空缺口，觀察均線走勢目前仍維持弱勢，5日均線再度扭轉為下彎，從量能來看，近期量能持續萎縮，顯示市場仍存在不確定，因此，盤勢在5日均線未收復下，量價結構仍不佳。

美元近期持續維持強勢，亞幣近期走弱，創近期新低，台幣也出現回貶，近期台幣表現相對弱勢，台幣弱勢下不利資金行情推升；法人態度上，外資期貨未平倉空單出現增加，現貨市場近期賣超趨緩，本土投信在集中市場持續買超，政府基金近期動作不大，從法人態度目前偏向中性。

融資餘額部分，日前指數反彈融資未出現明顯增加，融券卻出現增加，日KD指標目前仍維持黃金交叉，不過MACD、RSI仍未轉強，雖然指數在籌碼面轉佳下，但整體資金、法人、技術面仍未明顯偏多，即便指數有機會築底反彈，操作上仍不宜過度追價。