隨著年紀漸長，視力也會慢慢跟著退化，對此，眼科醫師林于皓在臉書粉專PO文指出，當看東西時，色調突然改變，尤其是白色的物品，卻看成灰色、黃褐色，且有點霧霧的，有可能是白內障早期症狀，千萬不可不慎！

林于皓表示，白內障的早期症狀以視力模糊為主，最常見的就是顏色對比敏感度變差，例如本來在不開燈的情況下，可以在黑暗的環境或是衣櫃中看得到黑色襪子，但現在要開燈才能好好找；或是在黑色的大包包中，找不到黑色小皮夾，只要是同樣色系卻無法看出差異。

除此之外，開車也會漸漸變得吃力，以前年輕時，晚上、有濃霧都可以直接開車，現在卻要費力用眼睛才看得清楚；或明明是白色的物品，現在卻看成灰色、黃褐色，且有點霧霧的、模糊不清。

林于皓提醒，如果視力出現以上變化，就必須前往眼科檢查、追蹤白內障的程度。當症狀出現後，近視度數可能會持續緩慢加深，甚至到最後就連換眼鏡也無法進行矯正，視力約莫在0.4、0.5左右時，就需要動手術更換水晶體。