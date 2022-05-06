年度亞洲安全峰會「香格里拉對話」預計下月在新加坡揭幕，美國國防部長奧斯汀表示，期待屆時會晤中國國防部長魏鳳和，專家分析，兩人必定會就台灣與南海等議題交換意見。

綜合中國外圍官媒「環球日報」環球網與香港「南華早報」（SCMP）報導，奧斯汀（Lloyd Austin）3日告訴美國聯邦參議院撥款委員會：「我們都希望，確保藉由我們共同努力，促進地區的安全與穩定。」

報導指出，奧斯汀表示：「因此，我期待在不久的將來再次與他接觸。我相信我會在6月即將舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）中見到他。」此前兩人曾於4月20日通電話。

報導說，曾經多次參加香格里拉對話的專家5日告訴環球時報，若是中美兩國的國防部長這次在新加坡會晤，中方一定會談到台灣，並再度表明嚴正立場。

報導指出，北京遠望智庫研究員周晨明接受南華早報訪問表示，預計6月的香格里拉對話將談及南海、台灣和俄烏衝突等。

他表示：「中美之間仍存在分歧，如何因應危機，化解歧異，需要大家多方協商。」

報導指出，奧斯汀雖表達期盼與魏鳳和相會新加坡，不過他仍向美國聯邦參議員表示，中國依然是美國「步步緊逼的挑戰」。

他說，美國已向「太平洋嚇阻倡議」（PDI）撥款60億美元（約新台幣1782億元），並說：「…我們將加強在印太地區的兵力調度、基礎設施、軍事部署和戰備，包括關島的導向飛彈防禦。」

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）自2002年開始舉辦香格里拉對話，每年與會者包括來自全球的高階軍方官員、外交官、專家及評論員、國防產業代表等。

但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020、2021年連續2年都停辦。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110506