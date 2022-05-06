苗栗縣6日開打國小學童疫苗，苗栗縣長徐耀昌赴新英國小關心小朋友接種情況。（謝明俊攝）

苗栗縣6日新增255人確診。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣6日新增255人確診。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣6日新增255人確診，社區篩檢站資訊如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣6日疫情持續上揚，有255人確診。因應目前確診者快速增加，衛生局表示將配發口服抗病毒藥給居家照護的確診者使用，目前開立口服抗病毒藥，包括有輝瑞Paxlovid和莫納皮拉韋2種，提供不同的年齡申請。輝瑞Paxlovid藥物適用於12歲以上，體重≥40公斤者；莫納皮拉韋則適用於18歲以上，無法使用其他建議藥物者，兩款藥物都可用於發病5天內、未使用氧氣的確診者。

苗栗縣6日新增本土確診255人，其中男性130位、女性125 位，年齡從1歲以下至85歲，苗栗5日共有5個社區PCR篩檢站共採檢535人，其中有69人陽性，466人陰性，陽性率達12.9 ％。6日衛生局持續委請醫療團隊開設PCR採檢站，快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

為避免急診壅塞，紓緩急診篩檢人潮，開設社區PCR常設篩檢站，已媒合醫院及公所於苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮開設4個站，以擴大服務量能，設置時間為7日至14日的上午8點至中午12點，以及下午1點至下午5點。

為維護確診者健康，衛生局表示指揮中心將配發口服抗病毒藥到地方衛生局，待收到藥物後，會和居家醫療照護團隊合作，讓居家照護的確診者可獲得藥物治療。目前開立口服抗病毒藥包括有輝瑞Paxlovid和莫納皮拉韋2種，提供不同的年齡申請。輝瑞Paxlovid藥物適用於12歲以上，體重≥40公斤者；莫納皮拉韋則適用於18歲以上，無法使用其他建議藥物者，兩款藥物都可用於發病5天內、未使用氧氣的確診者。

衛生局說明，兩款口服抗病毒藥物適用族群，包括65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、影響免疫功能的疾病，如BMI大於等於30，或是有吸菸或曾經吸菸者，也符合用藥條件。也提醒民眾該藥物無網路販售，請民眾不要冒健康生命風險購買。

確診者居家照護期間，可經由衛生局提供的電話專線聯繫遠距醫療看診，醫師透過視訊問診，並評估是否符合條件，免插健保卡，即可查詢確診者是否有藥物使用禁忌。惟流程中需「取得病人同意」，但居家照護個案不可能簽同意書，可以口頭方式同意，並記載於電子病歷，醫師開立處方箋後，透過Email傳送連結，可由藥師公會全聯會到府專區裡的藥局送藥到府或親人代取藥。

徐耀昌縣長表示，為維護孩童健康，自今日啟動6-11歲莫德納疫苗的校園集中接種作業，若無法於預定日期在學校接種者，可陪同孩子到本縣合約院所或衛生所接種。

另外，因應校園確診個案相關匡列居隔者的防疫需求，教育處將於9日起由學校協助發放快篩試劑，發放對象為確診師生的密切接觸者，高中以下學生為每人2劑。學校匡列造冊及登錄通報居隔，並向教育處通報人數後，持快篩試劑領用簽收單、匡列名冊及身分證明文件，就近前往各鄉鎮市中心學校領取並發放給相關匡列師生，領取時間是週1到週5上午8點到下午4點，方便學生居家隔離時的快篩需求。