工鬥呼籲，出勤快篩費用「應」由雇主負擔，而自主防疫期間若無法出勤應視為防疫隔離假。（林良齊攝）

近來我國新冠肺炎本土大爆發，接連數天新增案例逾萬例，指揮中心放寬居家隔離縮成3＋4（3天居家隔離及4天自主防疫），並要求自主防疫期間要快篩陰性才能外出工作，但現今快篩一劑難求，勞工若因買不到快篩無法出勤恐遭記曠職，工鬥呼籲，出勤快篩費用「應」由雇主負擔，而自主防疫期間若無法出勤應視為防疫隔離假。

「防疫照顧要給薪，出勤快篩雇主提供」，多個勞工團體齊聲呼喊，雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤說，目前疫情連環爆、全國千校停課，家長被迫請「無薪」的防疫照顧假或家庭照顧假，台灣的學童不斷在停課與復課的循環中，勞工需要「有薪」的防疫照顧假及家庭照顧假，而「家庭照顧假」的天數也應獨立計算並增加天數為14天。

此外，工傷協會秘書長利梅菊表示，除了協助受僱勞工外，也應協助自營作業者或無一定雇主的勞工，否則若學童遭匡列，家長被迫在家照顧可能無法有所得，政府應協助勞工的生計。

因為家中學童遭匡列隔離，在家照顧的桃園市產業總工會理事吳崇宇表示，雖然公司允許請「無薪」的防疫隔離假、防疫照顧假，但其中僅有防疫隔離假有津貼可以請領、防疫照顧假仍是無薪。

勞動條件司司長黃維琛說，指揮中心要求自主防疫期間要快篩陰性才能出勤，如果因為買不到快篩無法外出工作不可歸責於雇主，勞資雙方可以協議如採居家辦公或事假、特別休假等模式因應。