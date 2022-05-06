疫情爆發，全台出現排隊搶購快篩的狀況，慈濟慈善基金會為支援第一線執勤的警方，陸續向各縣市警局提供快篩劑，北投警分局6日即獲贈600劑，對此警方表示，慈濟致贈有如及時雨，有效提升同仁士氣，也能安心執勤。

北投分局表示，近日新冠肺炎疫情持續升溫，病毒擴散迅速，染疫人數急速攀升，值此疫情極其嚴峻時刻，北投警方平時需處理各類案件，自5月4日起，更是扛下北士科車來速大型快篩站勤務，與市政府各局處共同投入防疫工作。

慈濟慈善事業基金會有感於北投警方，平時需負責轄區治安、交通，也需協助防疫相關工作，防疫最迫切需要的快篩試劑，也是警方最為匱乏的防疫物資，有感於此，基金會人員6日一早來到北投分局，致贈600劑快篩試劑。

北投分局表示，非常感謝慈濟的關心與支持，本次獲贈600劑快篩試劑，將依實際需求規劃分配，儘速發放給同仁，做最有效的運用，分局未來也會持續採購相關防疫物資，讓員警能夠安心執法、沒有後顧之憂。