俄羅斯持續入侵烏克蘭，歐盟4日提議在今年內禁止進口俄羅斯石油，這將是至今對俄羅斯採取最嚴厲的制裁作法，雖然有大陸等國冒險買俄油，但Kpler首席石油分析師Matt Smith指出，亞洲買家仍難以消化歐洲拒買造成的過剩石油，在未來1至2年內，俄羅斯石油減產程度可能會高達20%，更會嚴重傷害該國未來的產油能力。

根據商業內幕 (Business Insider)報導，Matt Smith指出，俄羅斯目前每日生產1千萬桶原油，但若歐盟禁運後，俄國石油產出可能在一兩年內銳減20%。而此一預估值遠超過能源諮詢機構Rystad Energy的分析，Rystad Energy認為，要到2030年，俄國石油生產才會大減20%。

報導引述Matt Smith說法指出，大陸被視為俄羅斯的關鍵市場，但北京重新實施嚴格的防疫措施限制了石油需求。他強調，雖然大陸是俄國的一大希望，但是很難想像大陸能夠吃下歐盟禁運令實施後的所有多餘石油。

Matt Smith更警告，一旦俄國大幅減產，會嚴重傷害該國未來的產油能力，因西伯利亞等產油區天候極端，一旦鑽探活動長期暫停，恐會傷害原油儲備和油井。

商品數據分析公司Kpler數據顯示，大陸本月對俄油的購買量，每日與去年平均水平相比，高出約8.6萬桶。英國《金融時報》先前引述山東1家民營煉油廠的官員說法指出，自俄烏戰爭以來，就沒有公開報告與俄羅斯石油供應商的交易。

低價俄油仍具吸引力，根據統計，自俄烏戰爭以來，印度國有和民營煉油廠已購買超過4000萬桶的俄油，知情人士透露，印度試圖在購買俄油時獲得更多的折扣，正尋求以低於每桶70美元的價格交易。Kpler能源分析師Viktor Katona表示：「俄國生產商面臨的一大風險是，俄國會淪為萬年折扣賣家。」他強調印度賤價買入，不只俄國的石油收益減少，還會壓低其他買家的購買價。