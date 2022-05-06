國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄6日新增1737例本土確診個案，但由於有43例個案轉銜至其他縣市，高雄6日改為新增1694例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽152例，外縣市旅遊史51例，特定娛樂場所23例，密切接觸者1436例，疫調中32例，衛生局表示，經數據分析，社區不特定風險上升。

高市府衛生局指出，目前風險較高的仍是外縣市旅遊史確診個案共51例，隔離期間陰轉陽152例並無社區傳染風險，而確診者的密切接住者染疫1436例，仍然占最多數，其中同住親友621例、餐飲娛樂287例、職場環境492例、高風險場域36例，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增23例確診個案，另有32例新案疫調中。

高市府衛生局說明，分析1694例本土確診個案來源，陽轉個案152例、匡列個案633例、因症就醫個案909例，從數據中發現，陽轉及匡列個案比例下降，從原先的50％以上，目前已經降到46％，顯示現在社區中的不特定風險逐漸上升當中，呼籲民眾落實相關防疫措施。

由於疫情持續在校園傳播，衛生局指出，高市府按照教育部停課規定，目前高雄累計有12間學校全校停課，另有307個班級停課，居家隔離人數共4055人。