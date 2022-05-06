中鋼董事會通過加碼新台幣32.44億元 投資「新增條鋼二場直棒鋼精整線」計畫 15:162022/05/06 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼公司於111年5月6日上午召開第17屆董事會第20次會議，通過投資新臺幣32.44億元，進行軋鋼一廠「新增條鋼二場直棒鋼精整線（Phase-C）」計畫。 該案目的為配合公司發展高值化精緻產品，並驅動數位轉型，建構條鋼工場智能化製造產線，完工後可提升直棒鋼品質、生產作業效率，並預估可提升條鋼工場整體產量約4,000公噸/月，以滿足市場需求，提升公司獲利。計畫期間自民國111年6月1日起至114年10月31日止，為期3年5個月。 長榮鋼董事會通過兩派提出名單 6／10股東常會見真章 鋼鐵人爽過五一 加薪領紅包 #中鋼 #條鋼 #棒鋼 #二場 #整線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 價量齊揚 中鋼構Q1營運亮眼 04:102022/05/05 證券．權證 台鋼確定成為第六隊 主色系挑綠色 04:102022/04/28 運動天地 PLG》鋼鐵人最終主場周 百萬中場Logo Shot回來了 12:312022/04/25 體育 需求強 中鋼5月接單傳捷報 04:102022/04/23 證券．權證 11家股東人數暴增創新高 台積電股東 單月飆增10萬人 04:102022/05/04 財經要聞 中職》確定成為第六隊 台鋼主色系定調綠色 18:582022/04/27 體育 義發工業用刷 推限時優惠 04:102022/04/25 產業特刊 碳費恐成小金庫 環團籲設管考機制 04:102022/04/29 財經焦點 俄烏戰事致鋼鐵供給短缺 中鋼集團受益 22:232022/05/01 財經 碳費如每噸收100元 立委：占不到中鋼營業額1％ 12:042022/04/28 生活 熱門股－中鋼構 爆大量後市看俏 04:102022/04/28 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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