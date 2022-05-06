中鋼公司於111年5月6日上午召開第17屆董事會第20次會議，通過投資新臺幣32.44億元，進行軋鋼一廠「新增條鋼二場直棒鋼精整線（Phase-C）」計畫。

該案目的為配合公司發展高值化精緻產品，並驅動數位轉型，建構條鋼工場智能化製造產線，完工後可提升直棒鋼品質、生產作業效率，並預估可提升條鋼工場整體產量約4,000公噸/月，以滿足市場需求，提升公司獲利。計畫期間自民國111年6月1日起至114年10月31日止，為期3年5個月。