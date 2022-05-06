今年26歲的日本寫真偶像天木純(天木じゅん)，擁有清新甜美臉蛋以及核彈級I罩杯豐滿上圍，因此被封為「東洋乳神」，加上曾是偶像團體「假面女子」的成員，因此知名度與人氣都高，擁有一票死忠粉絲，是許多男性心目中的性感女神，天木純平時經常透過社群分享生活與辣照，昨天(5/5)她曝光了戲水照，只露美臀卻讓人看得超害羞，引起粉絲暴動。

女星天木純向來積極經營社群，人氣居高不下，IG就有著超過176萬追蹤數，而她也做足粉絲福利，po辣照不手軟，每每尺度讓人驚艷，日前她曾分享打靶照，將豐滿雙球放在桌上調整角度，隨便一傾身就豪露深邃事業線，看得粉絲心臟漏拍，狂讚她又性感又可愛。

隨著越來越接近夏季，天木純的社群也跟著「換季」，上個月還分享跑去泡溫泉的她，昨天又放送新照，近來剛發行新寫真集的她，抽空出門遊玩，除了去按摩以及吃拉麵外，天木純更換上了比基尼，跑去泡泡清涼的池水，畫面當然沒讓人失望。

只見天木純戲水的地方，池水似乎相當淺，身為「東洋乳神」的她沒有正面入鏡，而是側身或背對鏡頭趴在水中，只有頭部、雙足以及臀部露出水面，丁字小褲襯托她豐滿光滑的翹臀，還疑似下身動作較大而「吃布」，畫面太美讓人癡迷，粉絲不禁激喊「太誘人了」、「好屁股」、「太漂亮了，我說的是你」、「玩水最開心了」。