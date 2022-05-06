49歲百變天后鄭秀文舉辦超過200場世界巡迴演唱會，也是香港第3位突破在紅館開唱100場的女藝人，她與許志安愛情長跑多年，2013年結婚，2019年男方和港姐黃心穎在計程車上熱吻，鄭秀文不離不棄原諒老公，近年仍繼續發揮正能量常分享運動文章。昨(5日)她突然曬出自己穿性感運動裝，中間挖洞意外出現事業線的美照，連她自己都驚呼：「是的你沒看錯，就是忽然好大......」。

鄭秀文和許志安分分合合多年，終於在2013年開花結果完婚，被譽為「香港最後一個童話」，3年前童話夢碎，許志安被週刊爆出偷吃黃心穎，當時許志安開記者會聲淚俱下道歉，自稱：「我是個壞掉的人」，而鄭秀文隨後發文表示原諒老公，表示兩人就此事詳談很久，鄭秀文說：「人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊」。

鄭秀文再發育網看了驚呆。（圖／取自鄭秀文IG）

鄭秀文和老公和解後，多次被網友直擊上街約會，去年許志安復出來台拍電視劇，隔離期間曬出彈鋼琴影片悼念張國榮忌日，片中他彈奏〈有心人〉，寫上「想你」二字，隔空懷念張國榮，而他彈琴時左手無名指仍戴著婚戒，也顯示與鄭秀文婚姻狀況依舊。

自嘲是A4紙上圍、前胸貼後背的鄭秀文，昨難得小秀性感，她穿上亮橘色中空挖洞裝，寫下：「是的！你沒看錯…….是突然好大的…..Pad…明白就明白」，最後下Hashtag說：「好像沒有什麼違和感」、「運動衣的功勞」、「給大家笑一笑輕鬆一下」，更自嘲：「每張A4紙都是潛力股」，網友回應：「SAMMI怎樣也好看，都是我心目中的女神」、「什麼牌子的運動衣，我好需要」、「講真，這款式妳穿好好看」。