疫情持續攀升，新北今日新增12066人，新北市長侯友宜表示，新北社區篩檢站5月4日陽性率為68.69％，新增確診案件呈現指數型曲線成長， 目前還沒達最高峰，後續要做最好準備。

侯友宜表次，新北市執行居家照護目前有3萬6025人，居隔列管4萬1291人，截至目前，居家照護者累計康復1萬106人，目前居家照護者達九成以上，他強調，居家照護也能夠守住民眾健康，度過確診這段時光。

侯友宜說，新北設篩站5月4日驗了6237人，驗出陽性4284人，陽性率68.69％。