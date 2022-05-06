橫跨雙北的台北捷運民生汐止線，早在2011年完成可行性研究，多年來卻毫無進展，捷運局長張澤雄今坦言，台北端為與基隆捷運和汐東段進行系統整合，明年恐要重送可行性評估，遭議員陳炳甫批評，正因市長柯文哲不重視民汐線，導致主導權被新北搶走，10年來原地踏步。

民生汐止線規畫自台北市大同大稻埕開始，行經行天宮、民生社區，到內湖東湖站後接到新北市汐止區公所，該案最早由前市長郝龍斌前期設計，但柯文哲認為環狀線應優先處理，甚至批評民生汐止線像「盲腸」，但新北市長侯友宜希望先終結汐止交通夢魘，要求啟動汐東線計畫，現已送行政院、經交通部修改大致認同。

台北市議會交通委員會今邀集捷運局為此進行專案報告，張澤雄指出，目前民生汐止線採用的車廂和環狀線的相同，屬中運量、高底盤系統，但新北規畫的汐東線將採低底盤、架空線系統，考量汐東線進度較台北端快，北市恐要配合新北規畫，意即過去所做的可性性評估都要重做，預計明年送審。

「現在誰先講話，誰就取得發球權？」陳炳甫批評，民生汐止線因為柯文哲的延宕，導致台北必須反過來配合新北政策，柯甚至認為該線相當「雞肋」，導致主導權拱手讓人。張澤雄坦言，雖然北市已有過去的設計基礎，但現階段確實要重新修正。

議員李明賢、李建昌也批評同條線卻出現兩系統不同的問題，李揶揄，這就像是搭高鐵和台鐵一樣，搭到南港還得轉台鐵，無法一車到底。

陳炳甫質疑，北市早在2011年就完成可性性規畫，如今又要配合新北規畫，等於過去10年原地踏步，甚至退回原點，看來大同區恐要再等15年，才能有翻身機會，他追問民汐線經延宕後何時才能動工，但張澤雄給不出答案，僅說還要看未來狀況。

張澤雄強調，基隆捷運、汐東捷運和民汐線系統必須一致，才能一車到底，但台北端可行性規畫也絕非從零開始，至於是否可讓環狀線和民汐線同時興建，他則無奈表示，捷運東環段、南北環及民生汐止線，市府都須負擔700多億，若一起進行恐會出現資源分配問題。