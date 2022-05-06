近年新型詐騙手法層出不窮，桃園市大園警分局新坡派出所走訪轄區內金融機構，加強宣導反詐騙觀念，期盼藉警民合作，防止民眾落入詐騙陷阱。此外，近日網路社團中常出現「分手搬家、家具出清」為噱頭的詐騙招數，提醒民眾務必注意。

大園警分局表示，假投資、假交友的詐騙手法十分常見，詐騙集團利用帥哥或美女的大頭貼，透過通訊軟體尋找下手目標，並以話術令人相信有保證賺錢的管道，當民眾想獲利了結時，對方就會稱要繳納稅金、會員費等方式拖延，若此時才察覺上當就為時已晚。

網路社團中近來也常出現「分手搬家、家具出清」的詐騙招數，賣家以低價販賣3C產品、家具或精品吸引買家，當收到匯款後就會失去聯繫，警方也提醒，網路購物或投資應循合法管道才有保障。

為減少民眾遭詐事件發生，警方與金融機構組成聯繫網，針對高額提款或匯款的民眾進行關懷提問，遇到有遭詐疑慮者，則會立即通知警方到場協助，守護民眾財產安全。