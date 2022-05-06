勇鷹高教機已陸續撥交空軍，未來將取代F-5部隊訓練機。空軍副司令孫連勝中將日前赴台東志航基地主持第一梯次勇鷹高教機教官換訓開訓典禮，並聽取F-5型機虹翔專案換訓規劃。

勇鷹高教機預計於2024年完成45架生產，其中33架部署在志航基地、12架部署在岡山；F-5則預計於同年第四季完成汰除。

空軍今天指出，孫連勝中將日前代表司令劉任遠上將，前往志航基地主持AJT型機（Advanced Jet Trainer，新式高級教練機）第一梯次教官換訓開訓典禮暨視導整備情況。典禮中由孫副司令為首批換訓飛官佩掛AJT型機飛行臂章，並勉勵教官秉持「飛訓第一」精神，落實人員培訓，建構堅強空防武力。

孫連勝首先主持開訓典禮，逐一為教官佩掛飛行臂章，並聽取F-5型機虹翔專案換訓規劃提報；隨後走訪提示室、學員教室及訓管室，親自了解訓練環境、模擬機系統及學科教材教具運用等內容；並要求換訓人員須善加運用模擬機熟練各項操作，以提升訓練成效，確保飛行安全。

孫連勝於整備視導檢討會時表示，勇鷹號新式高教機在蔡總統指導下，已進入換訓階段，為國機國造、國防自主良好成果的展現，期勉各相關單位藉由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建制完善標準作業程序，確保機隊品質，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。