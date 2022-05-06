群聯(8299)今日舉辦法人說明會，第一季多項財務數字均為歷史同期新高，單季每股賺11.09元，董事長潘健成表示，相信疫情封城造成的供應鏈問題應該可以慢慢解決，另外，法說會一大焦點就是落在昨甫公布的美商邁凌將透過現金與股票交易收購慧榮，董事長潘健成表示，其實3個月前就有耳聞，群聯要做的還是把自己的研發根扎得更強大。群聯第一季營收171.06億元，季增加1.6%、年增加32.73%，單季稅後淨利為21.85億元、季增加20.6%、年增加29.4%，每股獲利為11.09元。單季毛利率為31.5%、季增加3.1個百分點、年增加2個百分點；營業利益率14.4%、季增加3.4個百分點、年增加0.2個百分點。

群聯第一季營收、獲利、毛利率以及營業利益率都創下歷史同期新高。潘健成表示，今年第一季是特別的一個季度，由於一月中發生KIOXIA與WD等NAND原廠的汙染事件，市場預期可能在傳統旺季期間發生短暫供給缺口， 群聯正與全球的夥伴及客戶緊密合作，致力降低影響。

潘健成坦言，4月營收確實有受到封城影響，但相信疫情封城造成的供應鏈問題應該可以慢慢解決，今年耶誕節的商機是可以期待的。他說，近期發生的戰爭、疫情封城、以及通膨等狀況，主要影響在於消費型產品與市場。而群聯也積極應對，包含滾動式的庫存水位調整、持續擴大非消費型的營收貢獻度、積極耕耘企業級SSD與車用儲存市場、以及強化群聯在高速傳輸方案的產品線，「且若不把戰爭、封城等後續的不確定因素納入，第一季絕對是今年低點」。

產能問題上，潘健成表示，目前一直有在向供應商爭取，目前逐月、逐年都是增加的，但確實還是不夠滿足訂單。

對於全球半導體大事件，美商邁凌將透過現金與股票交易收購慧榮，合併後公司企業價值將達80億美，屆時將擠進全球前10大IC設計供應商，對於同業的整併壯大，潘健成說，關於該事件 ，其實3個月前就有耳聞 ，群聯基本上 要做的就是加緊把自己的人才培養起來，讓公司努力賺錢，進一步讓研發根扎得更深、更寬，群聯持續把最後一哩路補起來，包括和客戶、模組、合作夥伴建立起來，相信時間絕對是站在群聯那邊。至於，市場憂心邁凌收購慧榮會影響到群聯市佔率，潘健成表示，群聯會持續加碼在研發部分，該併購案會對產業造成何種影響，以及群聯在大陸的市占率是否會有影響，他回應，「時間會說明」。

另外，全球股市因為不確定因素均歷經修正，台股同樣難倖免，群聯股價近期也同樣受到影響，惟潘健成表示，暫無庫藏股計畫。