聚光燈創辦人蔡格下跪感謝母親養育之恩。（柯宗緯翻攝）

「聚光燈」保養品牌感念代理人的家人支持鼓勵，讓代理人無後顧之憂，追求更好的自己，實現理想生活，特別舉辦感恩晚會。（柯宗緯翻攝）

母親節前夕，「聚光燈」保養品牌感念代理人的家人支持鼓勵，讓代理人無後顧之憂，追求更好的自己，實現理想生活，特別舉辦感恩晚會，頒獎給辛勞的母親及家人表達滿滿的祝福與感恩，現場氣氛溫暖感人。聚光燈創辦人蔡格的雙親為身心障礙者，她靠著創業翻轉人生，用實際行動證明，女性不怕出生低只要有作夢的勇氣，結合實際的行動力，誰都可以展現無窮潛力。

蔡格的父母親是身心障礙者，卻從來沒有讓她感受和別人有什麼不同，生活再拮据，父母親也要憑著自己的力量把最好的留給孩子。蔡格長大之後，為了孝順媽媽，努力成就最好的自己，憑藉不斷進修努力打造聚光燈保養品牌，成功翻轉自己的人生，更改變家人的命運。

「沒有家人愛的支持，就沒有今天的聚光燈。」蔡格表示，即便在台灣，兩性平權不斷進步，但女性多少還是會受制於傳統觀念的束縛，例如單親婦女在職場上的困境和歧視等，女性常常在各種角色之中被用高標準來檢視或貼上標籤。

蔡格說，自己從13歲就開始打工賺錢，最多曾身兼五職，一路到現在成為品牌創辦人，她不將自己視為高高在上的總裁，而是帶領集團創新的事業家，她不用標籤來限制自己，以同理心帶領公司團隊，從產品的教育至代理銷售培訓投入大量的資源成本協助女性朋友，從什麼都不會一直到創造收入的穩定，甚至產品帶給她們自信把美的產業能夠傳遞下去給需要的女性朋友們。

而受到疫情影響，許多產業都受到了衝擊，有仙女舞團稱號的Hot Q Girl也因為疫情商演大大減少，團長李千函看見聚光燈的力量加入代理，發現創業難度降低，因此替許多女團員打開職涯布局另一扇窗。