虎山實小今天安排6至11歲學童打疫苗，有40人完成接種。(曹婷婷攝)

台南今天新增922例，0至9歲有98例、10至19歲83例，全市有8校全校停課，49校101班的「班級」停課，6至11歲兒童疫苗繼4日於新營區南梓實小率先接種，今天接續有5校施打，包括仁德區虎山實小、安平區石門國小、安平區慈濟小學、善化區陽明國小、北區公園國小，395人完成莫德納疫苗接種，施打率為23.9％。

台南截至今天共6校安排接種兒童疫苗，包括首日開打的南梓實小50人，以及今天安排施打的5校，共446名學童完成莫德納疫苗接種。

虎山實小今天一早9點開打，全校134名學生，有43人願意接種莫德納疫苗，不過，六年級今早因有學生確診，班級臨時停課，實際只有40人完成接種，學生一接種完，隨即轉往隔壁教室，現場由老師陪同觀察孩子狀況，學校也準備音樂、動畫讓孩子們緩和心情，學生們都說，「還好，沒什麼感覺」。

石門國小全校符合接種有368人，今天有104人接種疫苗，比例約28％，打完後，5名學生表達頭暈，已由家長接回家休息。陽明國小則有30位接種，占比約25％，3名學生接種後出現暈針，1名學生由家長接回，2名在校休息觀察一下後就沒有大礙。

公園國小符合接種共420位，今天有117人接種，比例27.85％，僅1名學生反映人不太舒服，請假由家長接回。慈濟小學610人中同意施打者有104位，校方特別安排下午施打，也通知家長可提早到校等候，等孩子們接種完疫苗，現場留觀15分鐘後，即可由家長帶回家休息。