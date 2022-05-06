根據外媒報導，德國西部的一家法院裁定一名婦女因性侵罪，被判6個月，罪名是由於她故意破壞伴侶的保險套，這起案件也被法官稱為「歷史性」案件。

該案件起因是一名39歲女子在2021年初認識了一名42歲男子，由於兩人都不想定下來於是成為炮友關係。幾個月後，這名女子對男子暈船，但女子知道男子並沒有那麼喜歡她，於是就偷偷在保險套上戳洞，試圖懷孕，以留住這名男子。

誰料最後雖然沒有懷孕成功，但是她還是在WhatApp上向男子承認她的行為，並謊稱自己懷孕。而男子給予她的回應便是向法院提出刑事指控，指控她擅自破壞保險套，並使用這些保險套發生性行為，因此遭判性侵，處6個月有期徒刑

該案承辦法官薩列夫斯基（Astrid Salewski）說，這起案件具有歷史性，在調查該罪刑是否構成強姦後，法官還閱讀了有關「偷竊」（stealthing）的判例，最後以性侵罪成立，判6個月有期徒刑。

Stealthing指的是在性行為中，男性未經同意就私自拔除保險套，讓伴侶未受到妥善保護，或暴露在愛滋、意外懷孕的情況下，有時被視為是生殖脅迫。

薩列夫斯基表示，這種違法情況通常是男性在發生性行為時偷拔或偷戳破保險套，但在男性不同意或不知情的狀況下，使保險套無法正常使用的狀況也是不對的，「對方說『不要』，就是不要」。