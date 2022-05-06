今年豬隻育成率低，加上天氣逐漸轉熱，豬的胃口不佳，最近雲林肉品市場拍賣豬隻數量較上月少200頭，拍賣價每公斤突破80元，上漲7元至8元，時序進入夏天，豬隻飼養不易，價格可能會再往上攀，維持到7、8月。

新冠肺炎疫情衝擊下，民眾在家煮食的頻率變高，豬肉攤生意不錯，6月3日就是端午節，婆婆媽媽們想提早綁粽子，卻發現最近豬價高得嚇人，五花肉從每台斤120元至130元，已漲到150元。

雲林肉品市場指出，豬肉拍賣價格從上月中旬逐步上漲，原因是今年豬隻不太好照顧，育成率偏低，加上最近天氣轉熱，豬的胃口不佳長得慢，肉品市場之前每天約拍賣2400隻，最近只有2200隻。

肉品市場表示，三、四月間豬隻拍賣價格約74元、75元，最近缺豬之故，4月底全台拍賣均價每公斤站上80元，5月初迄今每日價格都微幅往上，豬肉市場供不應求下，目前的豬價還不是高點，還會持續走揚，預估七月、八月後才會回穩。

端午節即將到來，民眾擔心愈晚買豬肉欲貴，雲林肉品市場表示，有些豬場會看市場需求釋出較多量，價格就能持穩。

雲林肉品市場強調，雖然最近豬價漲得有點兇，但養豬戶並未因此獲益激增，因原物料漲幅大，飼料成本大增，豬肉價格漲對養豬而言是合理的。