嘉義縣今天新增133人確診，母親節將至，嘉義縣長翁章梁今天防疫快報時表示，過幾天就是母親節，擔心返鄉人潮可能帶來新一波疫情，呼籲大家，非常時期不一定要回家，視訊或打電話表達孝心，相信媽媽會諒解。

嘉義縣今天133人確診，出現症狀53人、無症狀67人、13人轉為外縣市個案，目前居家隔離尚有938人，輕症居家照護546人。全縣6至11歲幼童疫苗接種559人，無不良反應。翁章梁強調，若真的要返家過母親節，應留意自身健康狀況，有上呼吸道症狀或接觸疑慮，請先快篩自主隔離，讓家人和自己都安心。

今天的防疫快報，由藥師上線說「藥」，民眾居家照護期間或隔離期間如有身體不適，可透過視訊診療尋求醫療或用藥協助，民眾於完成視訊診療後，全縣55家藥局上線服務，可由家屬代為領藥；如有領藥困難者，有26家藥局藥師提供到宅送藥服務。

翁章梁說，為落實輕重症分流保全醫療量能，4日中央再度調整輕重症分流收治原則，輕症逾80歲才可住院、住院不超過5天，因此輕症居家照護人數大幅提升目前計有546人。