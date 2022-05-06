白沙屯媽祖今年聯手「白爛浮誇個性」LINE原創貼圖霸主白爛貓推出「白沙屯媽祖X白爛貓公仔造型悠遊卡」。（柯宗緯翻攝）

白沙屯媽祖今年聯手「白爛浮誇個性」LINE原創貼圖霸主白爛貓推出「白沙屯媽祖X白爛貓公仔造型悠遊卡」。（柯宗緯翻攝）

5月宗教盛事，白沙屯媽祖進香將於5月20日凌晨起駕，白沙屯媽祖今年聯手「白爛浮誇個性」LINE原創貼圖霸主白爛貓推出「白沙屯媽祖X白爛貓公仔造型悠遊卡」。白爛貓這次化身為白沙屯勇腳信徒，圓滾趣味的形象搭配香燈腳勇字戰甲經典打扮，造型十分討喜，此款聯名造型悠遊卡絕對是白沙屯信徒，或是白爛貓爛粉年度必收商品。

白沙屯媽祖進香2010年由行政院文建會指定為國家重要民俗無形文化資產，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一，白沙屯媽祖鑾轎使用粉紅色頂轎，因路線飄忽不定，且都要急行軍，因此被信眾們（香燈腳）稱之為粉紅超跑，也因白沙屯進香沒有固定路線，多次於進香期間發生不可思議的神蹟或感人事蹟，每年總會引來數萬名信徒跟隨，聲勢浩大，熱鬧非凡。

高雄起家的鑫羿文創，發揮創意巧妙結合「白沙屯媽祖X白爛貓公仔造型悠遊卡」，白爛貓化身香燈腳信徒，手持勇字旗陪伴信徒一起追女神，超卡哇伊造型相當療癒，同時擁有悠遊卡功能，預估推出會吸引許多粉絲收藏，而且每個造型卡都至白沙屯拱天宮過香爐，為信眾及爛粉祈福保平安。

此款悠遊卡於Be come true平台獨家首發預購，開賣時間為5月12日11點起至5月27日，每張售價590元採限時不限量方式開放預購，讓想收藏的白沙屯信徒及白爛貓爛粉只要在活動期間內預購就可以入手。

Be come true平台匯集鑫羿文創、東匯玩具、雷神藝術、創視影像、極程文創等全台知名的文創公司，上架周杰倫旗下潮牌PHANTACi「Phanta Bear（幻想熊）」、玩具設計師毛毛二腳色小鯊童等系列商品文章，未來粉絲只要在平台就能瀏覽全台眾多。詳洽https://becometrue.tw。