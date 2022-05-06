發行商 Devolver Digital 正在 Steam 上舉行年度的特價週， 經典作品皆享有大幅度的優惠，連今日發售的電影級動作冒險遊戲《幽冥旅程（Trek to Yomi）》也列在折扣名單之中。5 月 5 日至 5 月 16 日期間，各款你不能錯過的好遊戲通通為你打到骨折！

《影武者 3（Shadow Warrior 3）》和新晉話題作品《詭野西部（Weird West）》分別特價史低 6 折和 8 折，且兩者都在近期更新中新增了許多遊戲內容，價格更優惠、體驗更進階！

2021 年入圍年度獨立遊戲大賞的作品《賭命牌卡（Inscryption）》7 折優惠、《死亡之門（Death's Door）》6 折優惠、《迴圈英雄（Loop Hero）》更是下殺 33 折！一上市就獲得海外遊戲媒體極高評價的 VR 作品《匠心觸手（Tentacular）》祭出 8 折優惠，今日發行的電影級動作冒險遊戲《幽冥旅程（Trek to Yomi）》則現享 10% 折扣，售價新台幣 340 元。

《幽冥旅程（Trek to Yomi）》今日於 PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series SX 和 Xbox One 等平台正式上市。

由世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 發行、 Leonard Menchiari 和 Flying Wild Dog 共同開發的電影級動作冒險遊戲《幽冥旅程（Trek to Yomi）》今日於 PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series S/X 和 Xbox One 等平台正式上市。

遊戲預告

年輕的劍士宏樹誓言保衛他的城鎮和所愛的人們免受所有威脅。

因為在臨死師父跟前所立下的誓約，年輕的劍士宏樹誓言保衛他的城鎮和所愛的人們免受所有威脅。面對悲劇，他一肩負上重大的使命。孤獨的武士必須超越生死，坦誠面對自己，決定前進的道路。

遊戲特色

• 如電影般的視覺呈現

效法經典武士電影的精神，以驚心動魄的攝影運鏡和突出的視覺效果，在《幽冥旅程》之中沉浸在猶如真正電影一般的體驗。

• 俐落的戰鬥

打鬥皆基於武士傳統武器，透過流暢戰鬥系統，你將與兇惡的劍士和超自然生物交戰。

• 有如神話般的故事敘述

體驗宏樹的迷人故事，他雖在對抗邪惡勢力的過程中遭遇失敗，卻仍然英勇回歸，以兌現他誓要保護人民的承諾。

• 驚心動魄的配樂

驚心動魄的動作表現和嚴峻的驚險時刻，都將與令人難忘的音樂相映成趣，旨在真實地感受到封建日本的時間和空間。

《幽冥旅程》今日於多平台同步上市，Steam 上購買可享 9 折優惠，售價新台幣 340 元。想要獲得更多關於《幽冥旅程》的遊戲資訊，可以追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和和開發團隊 Flying Wild Hog (@Flying_Wild_Hog) 、Leonard Menchiari (@LMenchiari) 的 twitter。Devolver Digital 發行商特價週祭出多項熱門話題作品的大幅度優惠，適合遊戲荒的你、熱愛用遊戲點綴生活的你，或是那些真正的獨立遊戲鑑賞家們！進入 活動頁面 可獲得更多完整資訊。