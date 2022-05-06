本土7天累計16多萬人染疫，不少人糾結母親節該不該回家慶祝，對此，重症暨胸腔科醫師黃軒則分享返家前必讀的6個重點問題，包括是否快篩、打疫苗了，以及車程有多長、過程中能否保持安全距離，以及是否準備好常備藥物、溫度計與快篩等物資。為了保護自己與媽媽，建議做好萬全準備再回家。

黃軒今在臉書上發文表示，本土疫情持續延燒，這周末就是母親節，到底該不該回家過節，許多民眾都很猶豫，大家可以先問自己6個問題。第一個就是「見母親前快篩了嗎？」大家都知道感染Omicron多沒有症狀，尤其是年輕人，但染疫後死亡率最高的卻是50歲以上的長者，因此不妨在回家前篩看看。

黃軒接著說，第二個問題是「你打疫苗了嗎？」回家之前趕緊去打疫苗，根據新英格蘭國際醫學期刊(（NEJM）的報告顯示，打了AZ或BNT疫苗後，可減少40至50% 家庭傳播的機率；接著就是「你的車程會超過2小時嗎？」正常人大約2小時就會需要小便一次，但在廁所中，不少人會防疫鬆懈，意外感染新冠肺炎，所以要特別注意。

黃軒指出，第四個問題則是「車程是否超過4小時？」因為車程如果長達4個小時，通常會開始覺得很餓，這時候就有可能脫下口罩吃飯了，或者是尋找下車以後可以吃飯的地方，大家去餐廳用餐要特別注意，離開座位就戴口罩，用餐過程中不要聊天。

黃軒也說，第五個問題是「路上能否保持安全距離？」除了要能夠維持距離，最好也要多帶兩個口罩，以免天候不佳，口罩被噴濕而失去保護力，另外最好也要隨身帶酒精消毒；最後一個問題則是「脫險工具準備齊全了嗎？」手機下載社交距離App，並先準備好快篩工具、常備藥物與溫度計。