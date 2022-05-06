民進黨立委余天日前宣布競選新北市黨部主委，余天今（6日）稍早在臉書宣布，因女兒健康狀況、家庭因素，宣布退出角逐民進黨新北市主委一職，全力支持何博文連任主委。外傳主因是三立電視台董事長張榮華親自勸退，余天受訪證實，張確實有打電話，但宣布退選主因仍是家庭因素。

余天在臉書上寫下，想了很多天，要跟各位報告，因為家庭因素，將退出角逐民進黨新北市主委的競選。非常抱歉！由於家裡孩子的健康狀況，跟太太亞萍商量之後，反覆思考後，決定退出新北市主委黨職選舉。

余天說，很多朋友從新聞得知女兒綺綺的病況，紛紛捎來訊息問候，很感謝大家的關心，這是所有父母都不願遇到的事情，夫妻必須投入更多的心力照顧孩子的身體，勇敢面對。

余天表示，儘管有心再次投入黨務，為大家服務，但是計畫趕不上變化。黨職選舉需要投入大量精力與時間，而假若未來能當選，還有許多行政事務需要全心參與，自己力有未逮。

余天說，既然此次主委只有自己與現任主委何博文登記參選，那麼退出之後，也會秉持團結的精神，全力來支持何連任。這個團結合作的想法，也得到正國會要員的認同與支持，自己感到安慰。

知情人士透露，余天宣布退選，主因三立電視台董事長張榮華親自勸退有關，余天接受《中國時報》記者電話訪問證實，張榮華確實有打電話，彼此是多年認識的朋友、互相關心，但退選主因仍是家庭因素。