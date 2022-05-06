抓到了！警方上午接獲不明人士恐嚇要在桃園國際機場、台北101、及澎湖馬公基地放置炸彈，並宣稱炸彈會於8日爆炸，經轉報航警局後，航警局刑警大隊麗立刻根據網路IP位址，查獲是一名中輟魏姓少年所為，少年落網後號稱因疫情影響無法出國，加上俄烏戰爭造成沮喪，於是隨機挑選2家航空公司恐嚇，但警方查出，魏姓少年電腦中也有先前高鐵炸彈恐嚇案類似資料，是否為同一人所為仍要詳加調查，目前全案依涉嫌民用航空法及刑法恐嚇罪嫌移送臺灣桃園地方法院少年法庭。

警方調查，星宇航空及長榮航空網站日前分別遭網友留言要炸桃園機場，航警局接獲航空公司報案後高度重視，由刑警大隊立即組成專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦，經專案小組擴大分析比對2案網路資訊關聯性，於24小時內鎖定涉案犯嫌為同一人，循線查獲魏姓少年到案。

據了解，魏姓少年中輟在家，因為疫情關係無法出國及近期疫情快速上升也無法規劃國內長途旅遊，又在電視上看到俄、烏戰爭中飛彈轟炸機場及知名人士開飛機相關新聞報導，造成情緒沮喪並心生不滿，於是隨機挑選2家航空公司留言挑釁恐嚇以宣洩不滿情緒。

同時航警局在偵辦過程中獲悉鐵路警察局接獲高鐵網站報案類似留言案件，經檢視查扣的犯罪使用電腦中確有魏性少年至高鐵網站留言等相關資料。續由航警局刑大與鐵路警局刑大共同清查相關案情後，全案依涉嫌民用航空法及刑法恐嚇罪嫌移送臺灣桃園地方法院少年法庭。

機場、鐵路均為國家重要關鍵基礎設施，任何類似危害訊息涉及民眾安全及社會安定，甚至影響政府及社會功能整體運作，這種惡性行為警方均會以重大案件偵辦，航警局再次呼籲，散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金。網路不是法外之地，請民眾勿以身試法，不要因個人一時好惡或宣洩情緒，任意散布危害社會安定言語而誤觸法網。