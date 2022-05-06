台灣精銳(4583)將於下周一以每股200元掛牌上市，董事長張重興表示，公司行星式減速器全球市佔率可望持續擴大，今年第一季原料上漲影響使得毛利率受到影響，公司7月1日及明年1月1日將兩次調整產品售價3～4％，加上生產效率提升，2022年可望達成「營收正成長」、「毛利率逐季攀升」、「淨利正成長」等三大營運目標。

台灣精銳在行星式減速器與齒排等傳動元件領域擁有獨特利基，為全球唯二同時具備減速機、齒輪、齒排量產能力的廠商，根據研調機構報告，2020年全球精密行星式減速器市場規模為7.5億美元，台灣精銳全球市佔率預估約為10.3％。

張重興表示，隨著後疫情時代全球智慧製造及自動化浪潮興起，將帶動工業機器人等自動化設備及其傳動零組件相關供應鏈需求的提升。而減速機是生產半導體、光電及電動車等高科技產品所需要自動化設備中最重要的關鍵零組件，根據GRAND VIEW RESEARCH研究報告顯示，全球精密減速機市場長期呈現持續成長下，預計到2028年將達到47億美元，2020至2028年平均年複合成長率為8.9％，其中又以亞太地區為全球主要製造業生產重地，預計將成為精密型減速機成長速度最快的區域市場。

除了受惠於後疫情時代各產業均加速自動化設備的投資，加上歐、美、東亞等各主要工業國家2021年下半年陸續解封轉單效應，該公司2021年全年營收為2.91億元，年增15.8％，稅後淨利為8.62億元，年增25.14％，每股盈餘為11.83元。

今年第一季營收8.61億元，年增10.45%，創下單季新高，每股盈餘為5.03元。單季毛利率48.72％，比去年第四季49.95％略微下滑，主要來自於材料成本提升，另外，員工今年加薪6％，員工成本也增加。不過，張重興指出，公司在7月1日及明年元月將二度調漲價格，幅度3～4％，以反映原物料的上漲，加上中科三廠投產後效益，預估2022年第四季毛利率可望突破50％。

資本支出方面，前幾年投入新廠擴建計畫後，今年資本支出僅3000～5000萬元。至於盈餘分配方面，董事會已決議配發7成，張重興指出，公司不缺現金，所以現金股利會讓投資人高興。