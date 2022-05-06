萬里區公所邀請烏克蘭美女模特兒為繡球花季開幕。（萬里區公所提供）

萬里繡球花季今正式展開。（萬里區公所提供）

萬里繡球花季今正式展開。（萬里區公所提供）

新北市萬里區高家繡球花園去年因疫情關係提早關閉，但也因少了大批遊客踩踏，加上園方採用自然生態工法，讓邁入第3年的花田開出比以往更多、更大、更圓的花朵。今年的萬里繡球花季今（6）日由萬里區長粘雪琴宣布正式開幕，特別請到烏克蘭美女模特兒、網紅同場爭豔，邀請民眾闔家一起到萬里賞花。

粘雪琴指出，萬里繡球花田第一年初見客、第二年最迷人，今年第三年最茂盛！去年因疫情關係不得已提早關閉園區，讓許多來不及朝聖的繡球花迷感到扼腕，今年千萬不要再錯過地表最美麗的萬里繡球花季。

繡球花的花語是「希望、忠貞、永恆、美滿及團聚」。目前烏克蘭仍值戰亂，萬里區公所為表達對烏克蘭的祝福，特別辦理「萬里送愛、花現烏克蘭」活動，開幕活動除邀請烏克蘭美女模特兒貝娜，凡是在台的烏克蘭人士可免費入園，花季期間限額500位，祈願烏克蘭人民能早日遠離戰禍。

為慶祝母親節，7、8日前100組母子或母女可免費入園，姓名中有「繡」、「球」、「花」任一字的媽媽，於現場拍照、打卡上傳，還可獲得180元的高家繡球花田間米香。此外，「520大聲說 繡出你的愛」活動，不論是情侶、夫妻，5月20日到萬里繡球花田，只要大聲對另一半表達愛意，也可免費遊園並參加抽獎。

為推廣萬里花季旅遊，粘雪琴特別串連在地小農、青農及特色業者共襄盛舉，結合美食、生態、文創等推出賞花優惠，讓遊客在遊賞百花同時，除可買到有機天然的農特產品，還可以動手參加各項DIY活動，體驗花藝植栽、食農教育等課程。

粘雪琴強調，目前面對疫情尚不能鬆懈，萬里高家繡球花田占地8800坪的花海，就屬最能夠保持社交距離園區，萬里繡球花季正是親朋好友相約出遊的最佳時機，適合闔家來此賞花賞景踏青，歡迎民眾來一趟安心、放心，地表最強的繡球花最佳賞花秘境之旅。