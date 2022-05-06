這幅名為〈光宗〉的畫作已被藏家以58萬高價收藏。（粘耿豪攝）

許久未在螢光幕現身的藝人曲家瑞，過往因為說話幽默犀利是談話節目的寵兒，曲家瑞如今潛心繪畫創作本業，繼續在實踐大學教授創作課程，日前開了睽違20年在台的個人畫展，以日常生活人物為主題，展出20幅系列肖像畫。

曲家瑞說現在很享受創作的生活，坦言已回不去演藝圈，「以前下節目後都會亢奮5、6小時，這狀態很難調整，且畫畫時間變少，重要的是我發現在我人生低潮，只有畫畫能收留我，上節目不能。」其中一幅以便利商店店員為創作主體的畫作〈光宗〉，更是被藏家以58萬的高價收藏，

這次舉辦展覽最興奮的是媽媽，即使媽媽在2020年跌倒髖關節受傷，骨頭裂掉需要打鋼釘，但為了女兒，拄著拐杖也要到現場，曲家瑞笑說：「她很好笑，硬要跟我一起搭公車來。」曲家瑞說媽媽第一天開幕就過來，站在展場中環視一圈脫口而出，「這些話變得好有氣質喔！」讓曲家瑞哭笑不得。

而畫作中有2幅獻給媽媽的畫作，其中一幅是媽媽受傷後，為了鼓勵媽媽持續做復健，她對媽媽說，「我幫妳畫一幅吧？」媽媽便穿上一件爸爸多年前在英國送她的花襯衫，於是有了這幅色彩鮮豔的畫作。曲家瑞說從開始拿畫筆後從沒幫媽媽畫過畫，因為以往開口詢問，媽媽總會以沒化妝、不好看理由拒絕，沒想到這次媽媽竟率性答應，這也是曲家瑞今年送給媽媽最好的母親節禮物。

而演藝圈也不乏醉心於藝術創作的明星，包含郭彥甫、孟耿如、小馬、夏宇喬等。曲家瑞說他們真的都畫得很好很有天份，她也分享其實陶晶瑩也畫得很好，「我看到她PO的畫作，就跟她講妳根本應該來實踐教書。」並說畫畫是一件很舒壓的事情，多畫畫是好事。

曲家瑞個展從５月４日至5月28日於誠品松菸畫廊展出，免費入場。